Власти ЛНР планируют вывести местных производителей на внешний рынок, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 18 декабря

«Хочу подчеркнуть, что внутренняя политика нашей республики направлена однозначно на поддержание отечественного, местного производителя. И задача стоит перед ними не только наполнить внутренний рынок товарами собственного производства, но и выйти на внешний рынок, для того, чтобы реализовывать нашу продукцию за пределами республики», — рассказал Пасечник в проекте «Глава о важном». Жителей ЛНР предостерегли от вакцинации на Украине © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

По его словам, на сегодняшний день ЛНР практически в полной мере обеспечивает себя мясомолочными продуктами, яйцами, крупами, мукой, хлебобулочными изделиями.

«Продовольственная безопасность находится на особом контроле у руководства республики. В 2021-ом году мы, естественно, продолжим развивать наших производителей, оказывать им всевозможную помощь в этом направлении», — рассказал Пасечник.

Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР сообщала, что урожай зерновых и технических сельскохозяйственных культур позволяет в полном объеме обеспечить продовольственную безопасность ЛНР.