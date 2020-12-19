Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки

Об этом он сказал в ходе радиошоу Марка Левина, передает РИА Новости.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — сказал он. Турция подрывает единство НАТО — Помпео © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ранее на этой неделе Помпео заявил о «реальном вызове» США со стороны России.

При этом обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом.

Также Помпео напомнил о сообщениях в американских СМИ о якобы причастности РФ к недавним кибератакам.

«Мы очень долго видели подобное — использование асимметричного потенциала для попыток оказаться в позиции, с которой они смогут заставить США платить», — добавил Помпео.

В то же время, он подчеркнул, что считает Китай более важной, «экзистенциальной» угрозой для России, чем США.

Ранее — во время предвыборной кампании — кандидат Джо Байден позже и одержавший победу на выборах президента США, заявил, что Россия является для США «главной угрозой для безопасности и союзов», а Китай — «основным конкурентом».