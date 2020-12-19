Представитель ЛНР в гуманитарной группе по Донбассу Ольга Кобцева призвала сограждан задуматься перед принятием решения вакцинироваться от коронавируса на Украине

Об этом она заявила в эфире телеканала «Луганск 24» 18 декабря.

«Уважаемые граждане Луганской народной республики, я вас просто убедительно прошу во избежание каких-либо неприятностей прежде чем принять решение вакцинироваться вам на территории Украины или нет, хорошенько подумайте. Ведь вакцинирование подходит не всем людям. И самый главный момент у нас вызывает вопрос: чем Украина будет вакцинировать? Вакцина откуда? Качество этой вакцины какое?» — прокомментировал ситуацию Кобцева в эфире телеканала «Луганск 24». Зеленский пообещал привить жителей Крыма и Донбасса от коронавируса © president.gov.ua

По её словам, если после вакцинации человек столкнётся с осложнениями после проведённой на Украине вакцинации, врачам ЛНР сложно будет оказать помощь из-за отсутствия данных о вакцине.

Кобцева рассказала, что подобные ситуации были, когда в ЛНР действовала миссия «Врачи без границ», которая предоставляла жителям Донбасса лекарства не прошедшие лицензирование ни на Украине, ни на территории Российской Федерации.

«Я просто хочу предупредить наше население, чтобы граждане были очень осмотрительны. Потому что последствие тех приемов лекарственных препаратов, которые назначались и выдавались «Врачами без границ» они были пагубны», — рассказала Кобцева.

Кроме того, она выразила недоумение у Кобцевой условие Украины о предоставлении перед вакцинацией данных о наличии гражданства ЛНР, ДНР и РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал вакцинацию жителям ДНР, ЛНР и Крыма. По его словам, поступления вакцины Украина ожидает в первом квартале 2021 года.