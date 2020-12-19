«Если расследование следственного судьи будет проходить так, как ожидалось, суд начнет рассматривать по существу дело MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года», — говорится в сообщении.
Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении боинга начались 9 марта 2020 года. По делу о катастрофе проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.
25 ноября 2020 года завершилась досудебная стадия уголовного производства по делу MH17. Суд передал дело следственному судье для дополнительного расследования.
Согласно предварительному графику, следующее слушание состоится в понедельник, 1 февраля 2021 года. На нем планируется рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, статус требований о возмещении ущерба, поданных родственниками, и заявление Государственной прокуратуры о проверке реконструкции рейса MH17.
Малайзийский боинг, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года, погибло 298 человек.
В декабре экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания заявил, что готов дать показания в Гааге против высокопоставленных украинских политиков по делу МH17 и по делу о преступлениях ВСУ в Донбассе.