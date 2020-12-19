Окружной суд Гааги постановил начать рассмотрение дела о крушении на востоке Украины малайзийского боинга, выполнявшего рейс MH17, 7 июня 2021 года. Об этом сообщили на сайте суда 18 декабря

«Если расследование следственного судьи будет проходить так, как ожидалось, суд начнет рассматривать по существу дело MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении боинга начались 9 марта 2020 года. По делу о катастрофе проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

25 ноября 2020 года завершилась досудебная стадия уголовного производства по делу MH17. Суд передал дело следственному судье для дополнительного расследования.

Украина получит доступ к материалам дела MH17 © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Малайзийский боинг, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года, погибло 298 человек.

В декабре экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания заявил, что готов дать показания в Гааге против высокопоставленных украинских политиков по делу МH17 и по делу о преступлениях ВСУ в Донбассе.