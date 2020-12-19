Президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить жителей ЛНР, ДНР и Крыма в план вакцинации от коронавируса

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время очередного видеообращения.

«Министерство здравоохранения уже разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы», — заявил Зеленский.

Под «временно оккупированными территориями» на Украине понимают Крым, ЛНР и ДНР.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина надеется получить вакцину от коронавируса в первом квартале 2021 года.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Украина сможет получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.