Искандарян заявил, что слово «окружение» можно толковать по-разному.
Он сказал, что миротворцы были на территории двух деревень, являющихся эксклавами по отношению к остальным территориям Карабаха.
«На территории этих деревень оставались армянские ополченцы, они были оттуда выдавлены, какая-то часть попала в плен. В одной из этих деревень находились российские миротворцы. В результате переговорного процесса деревни перешли под контроль азербайджанцев. Они сейчас оккупированы азербайджанской стороной», — сообщил Искандарян.
Пашинян имел в виду, что миротворцы находились на территории тех деревень, которые были под контролем армян, заключил политолог.
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16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос о том, что происходит у сёл Хцаберд и Хин Тахер, заявил о том, что помимо армянских военных, в окружении оказались российские миротворцы. В Минобороны РФ опровергли эту информацию.
В Минобороны Армении позднее пояснили, что часть группы армянских военных, оказавшихся в селах после объявления перемирия, была выведена из окружения при посредничестве российского миротворческого гарнизона, действующего в Нагорном Карабахе.