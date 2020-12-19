Почему премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях заявил об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян

Искандарян заявил, что слово «окружение» можно толковать по-разному.

Он сказал, что миротворцы были на территории двух деревень, являющихся эксклавами по отношению к остальным территориям Карабаха.

«На территории этих деревень оставались армянские ополченцы, они были оттуда выдавлены, какая-то часть попала в плен. В одной из этих деревень находились российские миротворцы. В результате переговорного процесса деревни перешли под контроль азербайджанцев. Они сейчас оккупированы азербайджанской стороной», — сообщил Искандарян.

С больной головы на здоровую. Зачем Пашинян соврал про миротворцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Полностью прочитать интервью можно здесь.

16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос о том, что происходит у сёл Хцаберд и Хин Тахер, заявил о том, что помимо армянских военных, в окружении оказались российские миротворцы. В Минобороны РФ опровергли эту информацию.

В Минобороны Армении позднее пояснили, что часть группы армянских военных, оказавшихся в селах после объявления перемирия, была выведена из окружения при посредничестве российского миротворческого гарнизона, действующего в Нагорном Карабахе.