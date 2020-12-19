Необходимость углубления интеграции в Союзное государство с Россией мотивирована насущными причинами. Об этом сказал эксперт Украинского института политики, политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

«Процесс интеграции будет идти, потому что политические и экономические составляющие говорят, что это единственно возможный вариант для Белоруссии», — отметил политолог.

Он добавил, что при этом скорость и формы процесса интеграции могут быть разными. По его словам, процесс ускорится, если в Белоруссии удастся перезагрузить политическое поле и провести трансфер власти.

Что мешает создать реальное Союзное государство Белоруссии и России © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

В случае если Лукашенко решит заморозить ситуацию и не проводить никаких изменений, по мнению Бизяева, летом его ждут большие проблемы.

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