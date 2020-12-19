«Процесс интеграции будет идти, потому что политические и экономические составляющие говорят, что это единственно возможный вариант для Белоруссии», — отметил политолог.
Он добавил, что при этом скорость и формы процесса интеграции могут быть разными. По его словам, процесс ускорится, если в Белоруссии удастся перезагрузить политическое поле и провести трансфер власти.
Протесты против Лукашенко имеют и внутреннюю составляющую, помимо внешней, подчеркнул Бизяев. Соответственно, многое в развитии Союзного государства зависит от того, начнется ли в белорусском обществе нормальный диалог.
В случае если Лукашенко решит заморозить ситуацию и не проводить никаких изменений, по мнению Бизяева, летом его ждут большие проблемы.
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