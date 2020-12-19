Стоит ли всерьез воспринимать некоторые громкие заявления украинской власти, рассказал эксперт Украинского института политики, политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Политолог обратил внимание на тот факт, что Украина не ввела в действие санкции против Лукашенко, хотя и грозилась.

«Это говорит о том, что политиков судят не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают», — подчеркнул Бизяев.

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Белорусский эксперт рассказал, как ЕС поддержал противников Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Затем Евросоюз ввел санкции в том числе и в отношении самого Александра Лукашенко и чиновников из его окружения и объявил о подготовке очередного пакета санкций по Белоруссии.

При этом персональные санкции против президента Белоруссии Украина до сих не поддержала, хотя секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в частности, говорил о «вызове для Украины» в ситуации в Белоруссии, а глава МИД Дмитрий Кулеба обещал называть белорусского президента «просто Лукашенко».