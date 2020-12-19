Заявлением об усилении поддержки Донбасса президент России Владимир Путин вызовет негативную реакцию крайних сил на Украине. Об этом эксперт Украинского института политики, политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

На большой пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса, но решение конфликта зависит от Украины.

По мнению политолога, санкции, введенные ранее РФ против ряда депутатов «Слуги народа», не вызвали обострения в диалоге между Владимиром Зеленским и Путиным, хотя можно говорить об охлаждении контакта.

Донбасс, Украина и СНГ: о чем рассказал Путин на большой пресс-конференции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Этим заявлением Путин сделал огромный пас крайним силам, думаю, они растиражируют это заявление по максимуму», — заявил он.

По словам Бизяева, в данном вопросе Россия пошла на обострение. Он также предположил, что это даст повод воинственно настроенным силам апеллировать к избирателям, в том числе тем, кто считается традиционно неопределившимся.

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