«Не может уже ничего измениться в 2021 году. Потому что Зеленский стремительно теряет рейтинг, соответственно очень сложно принимать непопулярные решения, когда у тебя низкий уровень доверия. Просто время упущено, когда у него был карт-бланш и, условно, монотонное большинство, которое голосовало за то, чего ему хотелось», — сказал эксперт.
Он отметил, что склонить «Слугу народа» к голосованию за что-либо из Минских соглашений уже невозможно, так как депутаты за год не удосужились присоединить к закону об особом статусе Донбасса, который не работает, «формулу Штайнмайера».
«Поэтому в нынешней конфигурации власти никаких изменений не будет, ни в 2021 году, ни в 2022-м. Это очевидно», — заключил политолог.
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