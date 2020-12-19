Никаких изменений по вопросам Донбасса в нынешней конфигурации власти в 2021 и 2022 году ожидать не стоит, считает украинский политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Не может уже ничего измениться в 2021 году. Потому что Зеленский стремительно теряет рейтинг, соответственно очень сложно принимать непопулярные решения, когда у тебя низкий уровень доверия. Просто время упущено, когда у него был карт-бланш и, условно, монотонное большинство, которое голосовало за то, чего ему хотелось», — сказал эксперт.

Кирилл Молчанов: Поезд двусторонних переговоров с РФ для Зеленского уже ушел © Facebook, Денис Жарких

«Поэтому в нынешней конфигурации власти никаких изменений не будет, ни в 2021 году, ни в 2022-м. Это очевидно», — заключил политолог.

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