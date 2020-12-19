После прихода к власти избранный президент США Джо Байден явно не будет заниматься Украиной – у него много и своих, внутриамериканских проблем, считает украинский политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Поезд двусторонних переговоров с РФ для Зеленского уже ушел © Facebook, Денис Жарких

«Хотят присоединить Штаты к Нормандскому формату, чтобы они там давили на Россию. Но это, скорее всего, иллюзии, потому что Байден явно не будет этим заниматься, у него куча своих внутриамериканских проблем», — сказал эксперт.

Молчанов также напомнил, что Минские соглашения были подписаны в то время, как Байден был вице-президентом — тогда Штаты ни разу не заявили о том, что собираются принимать в этом участие.

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