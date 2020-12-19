По его словам, часть украинской политической элиты, ориентированная на Запад, уверена, что Байден придет и сразу же разрешит украинский кейс.
«Хотят присоединить Штаты к Нормандскому формату, чтобы они там давили на Россию. Но это, скорее всего, иллюзии, потому что Байден явно не будет этим заниматься, у него куча своих внутриамериканских проблем», — сказал эксперт.
Молчанов также напомнил, что Минские соглашения были подписаны в то время, как Байден был вице-президентом — тогда Штаты ни разу не заявили о том, что собираются принимать в этом участие.
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