Неадекватное восприятие роли России в современном мире в том числе и на постсоветском пространстве, чревато опасностями прежде всего для населения маленьких и слабых государств, которые еще сильнее будут зависеть от доброй воли России. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы зрителей You-tube-канала Украина.ру

Ищенко отвечает на вопросы зрителей в прямом эфире

В таком варианте дальнейшее взаимодействие и интеграция интересны и нужны.

«Россия не просит, чтобы ее вернули в семью. Россия предлагает вместе работать. Причем России все равно, кем они себя будут считать: белорусами, украинцами, русскими, малороссийцами, хоть неграми преклонных годов. Вопрос в том, как мы будем выстраивать прагматичные отношения», — сказал политолог.

По словам Ростислава Ищенко, зона свободной торговли возникнет, если удастся утрясти вопросы абсолютной адаптации и интеграции экономик бывших союзных республик и общего понимания принципов торговли с остальным миром.