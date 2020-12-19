Даже если украинские и белорусские элиты считают русских чужим народом, но хотят взаимодействия, они должны понимать, что оно возможно только на двусторонней основе.
В таком варианте дальнейшее взаимодействие и интеграция интересны и нужны.
«Россия не просит, чтобы ее вернули в семью. Россия предлагает вместе работать. Причем России все равно, кем они себя будут считать: белорусами, украинцами, русскими, малороссийцами, хоть неграми преклонных годов. Вопрос в том, как мы будем выстраивать прагматичные отношения», — сказал политолог.
По словам Ростислава Ищенко, зона свободной торговли возникнет, если удастся утрясти вопросы абсолютной адаптации и интеграции экономик бывших союзных республик и общего понимания принципов торговли с остальным миром.