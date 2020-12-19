Не во всех районах Нагорного Карабаха стороны остановились на позициях, которые занимали на момент подписания трехстороннего соглашения, как должны были сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян

На на большой пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин напомнил, что стороны должны остановиться на тех позициях, которы они занимали на момент подписания трехстороннего соглашения.

«В некоторых районах стороны остановились там, где закончилась война, а из некоторых районов НКР вышла. Речь идет о тех районах, которые не входили в автономную Нагорно-Карабахскую область в советское время, и туда вошли азербайджанцы», — пояснил он.

Пограничное состояние. В Армении ширятся протесты из-за границ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тем не менее, по словам политолога, динамика есть и стороны надеются на то, что этот процесс удастся завершить в той конфигурации, о которой говорил Путин.

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