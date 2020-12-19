На на большой пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин напомнил, что стороны должны остановиться на тех позициях, которы они занимали на момент подписания трехстороннего соглашения.
«В некоторых районах стороны остановились там, где закончилась война, а из некоторых районов НКР вышла. Речь идет о тех районах, которые не входили в автономную Нагорно-Карабахскую область в советское время, и туда вошли азербайджанцы», — пояснил он.
При этом на новой границе часть деревень, которые были под контролем НКР, переходят под контроль азербайджанской стороны уже после того, как был подписан документ, добавил Искандарян.
Тем не менее, по словам политолога, динамика есть и стороны надеются на то, что этот процесс удастся завершить в той конфигурации, о которой говорил Путин.
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