Украинский астролог Влад Росс изучил влияние планет на судьбу главы государства Владимира Зеленского и пришел к выводу, что президенту нужен «нормальный человек», который сможет переломить ситуацию в стране, сообщил УНИАН 18 декабря

Украинский астролог назвал год окончания войны в Донбассе © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

«Будучи в сильной депрессии, Владимиру Зеленскому придется поменять правительство. Если он не поменяет его, в том числе премьер-министра Дениса Шмыгаля, ничего хорошего не будет. Нужен нормальный человек, например, Михаил Саакашвили. Нужен реформатор, который изменит ситуацию», — заявил астролог.

По его словам, для Зеленского и Украины в целом первые три-четыре месяца наступающего 2021 года станут самыми сложными, а вот с 27 апреля смертность от коронавируса резко пойдет на спад и дела в стране быстро начнут налаживаться, и в итоге 2021 год окажется для государства началом 20-летнего периода процветания.