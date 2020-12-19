Астролог утверждает, что судя по Солнцу в Водолее Зеленского, в ближайшее время президента ждут «несчастья и трудности» и он задумается о добровольном сложении полномочий.
«Будучи в сильной депрессии, Владимиру Зеленскому придется поменять правительство. Если он не поменяет его, в том числе премьер-министра Дениса Шмыгаля, ничего хорошего не будет. Нужен нормальный человек, например, Михаил Саакашвили. Нужен реформатор, который изменит ситуацию», — заявил астролог.
По его словам, для Зеленского и Украины в целом первые три-четыре месяца наступающего 2021 года станут самыми сложными, а вот с 27 апреля смертность от коронавируса резко пойдет на спад и дела в стране быстро начнут налаживаться, и в итоге 2021 год окажется для государства началом 20-летнего периода процветания.