При этом после второй карабахской войны они сталкиваются гораздо чаще, отметил Искандарян. Он добавил, что Турция и Россия явно соперничают в самом Азербайджане.
«У Эрдогана были планы участвовать в миротворческой операции, об этом говорилось открыто, похоже, что азербайджанская сторона обещала ему этот формат», — рассказал политолог.
Однако, по словам Искандаряна, российская сторона не согласилась с таким решением, поэтому Турция будет представлена лишь мониторинговой группой, размещенной в Агдамском районе, а не на границе, как планировала турецкая сторона.
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