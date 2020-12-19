Интересы России и Турции на Кавказе сталкиваются все время. Об этом политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян рассказал в интервью изданию Украина.ру

При этом после второй карабахской войны они сталкиваются гораздо чаще, отметил Искандарян. Он добавил, что Турция и Россия явно соперничают в самом Азербайджане.

«У Эрдогана были планы участвовать в миротворческой операции, об этом говорилось открыто, похоже, что азербайджанская сторона обещала ему этот формат», — рассказал политолог.

Турция претендует на украинские и российские земли — Бортник © president.gov.ua

Полностью прочитать интервью можно здесь.