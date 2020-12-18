Заместитель главы Офиса президента Украины стал подозреваемым в уголовном деле о махинациях вокруг строительства жилого комплекса в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ

Facebook заблокировал замглавы Офиса президента после поста о внешнем управлении © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo Олеге Татарове.

«Следствие считает, что указанное лицо, в прошлом — топ-чиновник государственной компании "УкрБуд" — может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 миллионом гривен (около 3 миллионами долларов) Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

В этом уголовном деле, кроем соратника Зеленского, еще двое подозреваемых. Одного из них, экс-командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова, задержали по подозрению в присвоении 81 миллиона гривен.

Как выяснили следователи, в начале 2000-х Нацгврадия заключила контракт с «УкрБудом» на строительство на территории бывшей военной части жилого комплекса, в котором военнослужащие Нацгвардии должны были получить 50 квартир и 30 парковочных мест. В 2016 и 2017 годах стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому Нацгвардия отказалась от жилья в центре столицы в пользу 65 квартир в доме застройщика на окраине Киева.

В рамках уголовного дела детективы НАБУ также задержали экс-депутата Верховной Рады Максима Микитася.