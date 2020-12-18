«Читайте мое большое интервью о детстве, взрослении, сексе и обольщении, отношении к деньгам и успеху. Разговор получился искренним и глубоким, спасибо редакции Playboy Russia и всей команде», — написал артист.
В начале декабря Макс Барских (по паспорту Николай Бортник) презентовал новую композицию «Имена», которая стала саундтреком к украинской эротической драме La Plage (с французского — «Пляж»).
Это фильм о каминг-ауте двух молодых людей. Поклонники Барских решили, что, участвуя в этом проекте, Барских также признается в нетрадиционной ориентации.