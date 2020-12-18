Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель на встрече с работниками предприятия «Гродно Азот» пообещал, что на суде над Виктором Бабарико граждане увидят «российских кукловодов», якобы пытающихся влиять на ситуацию в республике. Стенограмма встречи опубликована 18 декабря в издании «Наша Нива»

Во время обсуждения протестов в Белоруссии работники завода напомнили главе КГБ слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «российских кукловодах» и спросили, куда они делись.

«Кукловодов российских вы увидите. Товарищ [экс-глава Белгазпромбанка Виктор] Бабарико пойдет в суд, все будет гласно — и вы все увидите», — заявил Тертель.

Он также рассказал аудитории о двух формах воздействия на соседнее государство: прямой силой, т. е. военными действиями, и с помощью так называемой мягкой силы, подразумевающей «выделение средств, проекты, культурное продвижение».

Тертель заявил, что таким образом Запад сейчас продвигает в Белоруссии свои интересы под видом демократии.

Ранее, перед августовскими выборами Лукашенко заявил о попытках дискредитировать действующую власть в Белоруссии и вмешаться в ситуацию и со стороны Запада, и со стороны российских каналов.

Политолог назвал нелепыми домыслы о том, что Бабарико является агентом Кремля © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико не был допущен к участию в президентской кампании в Белоруссии. Он был задержан, в ноябре ему предъявили обвинения в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.