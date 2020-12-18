Во время обсуждения протестов в Белоруссии работники завода напомнили главе КГБ слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «российских кукловодах» и спросили, куда они делись.
«Кукловодов российских вы увидите. Товарищ [экс-глава Белгазпромбанка Виктор] Бабарико пойдет в суд, все будет гласно — и вы все увидите», — заявил Тертель.
Он также рассказал аудитории о двух формах воздействия на соседнее государство: прямой силой, т. е. военными действиями, и с помощью так называемой мягкой силы, подразумевающей «выделение средств, проекты, культурное продвижение».
Тертель заявил, что таким образом Запад сейчас продвигает в Белоруссии свои интересы под видом демократии.
Ранее, перед августовскими выборами Лукашенко заявил о попытках дискредитировать действующую власть в Белоруссии и вмешаться в ситуацию и со стороны Запада, и со стороны российских каналов.
При этом в конце июля в Минской области были задержаны 32 гражданина России. Белорусские власти заявили, что они якобы планировали теракт и организацию массовых беспорядков накануне президентских выборов.
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико не был допущен к участию в президентской кампании в Белоруссии. Он был задержан, в ноябре ему предъявили обвинения в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.