В интернете активно обсуждают новое высказывание депутата украинского парламента Юрия Камельчука, который порассуждал о проституции с точки зрения «ведических наук». Своими мыслями он поделился 17 декабря в интервью «Громадьскому»

Камельчук не в первый раз оказывается в центре внимания из-за своих резонансных высказываний — ранее он подверг сомнению сам факт существования коронавируса.

На этот раз депутат заявил, что проституция забирает энергию у женщины, но не добавляет ее мужчине. Депутат от партии Зеленского до сих пор не верит в COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

«Это прописано в ведических науках. Раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит к уменьшению количества энергии, в частности в Украине. Аборты — это уничтожение психофизического состояния женщины, которая такое совершает, потому что это смерть внутри себя», — сказал он.

Парламентарии от партии президента Владимира Зеленского регулярно попадают в скандальные ситуации. Несколько дней назад в Раде во время заседания одного из «слуг народа» поймали на выборе отеля за границей, а его коллега подыскивал себе дорогую иномарку.