Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскритиковал музыканта Сергея Шнурова за вопрос на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Гневный пост, посвященный коллеге, артист выложил в Instagram 18 декабря

Лидер группы «Лениград» поинтересовался у Путина, почему российские хакеры не помогли президенту США Дональду Трампу победить на выборах и найдется ли ему должность в России.

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Эти вопросы показались Разину странными, за что он назвал коллегу «гаденышем», «негодяем» и «матершинником».

«Ужасный тип, который лезет во все щели. Помойный пес. Я всегда с ним судился, всегда его презирал, как грязную собаку. Еще к президенту его кто-то пустил. Ужас какой», — написал Разин про Шнурова.

«Какой человек, такой вопрос», — ответил один из подписчиков продюсера.

Instagram самого Шнурова пестрит его колкими замечаниями на злободневные темы, причем все посты артист пишет в стихах. В числе последних сатирических зарисовок — жалобы певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина на финансовые проблемы и хвастовство исполнителя шансона Стаса Михайлова заботой о своем коллективе в карантин.