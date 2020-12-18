Президент Украины Владимир Зеленский и белорусский лидер Александр Лукашенко якобы о чем-то договаривались в рамках задержания на территории Белоруссии нескольких десятков россиян в июле текущего года. Об этом 18 декабря заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в интервью «Радио Свобода»

Отмечается, что также происходили контакты на уровне спецслужб двух стран. Крыса в СБУ - кто она? Истинный заказчик «вагнеровцев» из санатория «Белорусочка» © кадр из видео задержания

«Насколько я понимаю, была договоренность определенное количество людей отдать. Я только могу подтвердить факт, что такие разговоры были о передаче или осуждении этих лиц здесь в Беларуси. Потому что были даже доказательства участия этих лиц в операциях на Донбассе против украинского населения», — отметил посол.

Кизим добавил, что ни он лично, ни посольство не были привлечены к этим переговорам.

29 июля в Беларуси были задержаны 32 россиянина, которых украинские СМИ назвали «боевиками ЧВК Вагнера».

Спустя некоторое время, проигнорировав требования Киева о выдаче, 31 гражданин РФ был отправлен в Россию, а один, у которого был также белорусский паспорт, остался в Белоруссии.