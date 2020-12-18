Отмечается, что также происходили контакты на уровне спецслужб двух стран.
«Насколько я понимаю, была договоренность определенное количество людей отдать. Я только могу подтвердить факт, что такие разговоры были о передаче или осуждении этих лиц здесь в Беларуси. Потому что были даже доказательства участия этих лиц в операциях на Донбассе против украинского населения», — отметил посол.
Кизим добавил, что ни он лично, ни посольство не были привлечены к этим переговорам.
29 июля в Беларуси были задержаны 32 россиянина, которых украинские СМИ назвали «боевиками ЧВК Вагнера».
Спустя некоторое время, проигнорировав требования Киева о выдаче, 31 гражданин РФ был отправлен в Россию, а один, у которого был также белорусский паспорт, остался в Белоруссии.