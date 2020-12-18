Украина может получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, также крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте. Об этом 18 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании парламента, которое транслировал телеканал «Рада»

Премьер Украины придумал, как быстро обеспечить вакциной всю Европу © commons.wikimedia.org, Dmitry A. Mottl

«В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет», — добавил Шмыгаль.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что бюджет на 2021 год предусматривает закупку вакцины от COVID-19 для 2 млн украинцев. При этом Кабинет министров будет привлекать дополнительные средства.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Повторно COVID-19 подтвердили на Украине по состоянию на средину декабря у 2161 человека.

Кабмин принял решение ввести жесткие ограничения с 8 по 24 января и дополнительно с 19 декабря отменить все новогодние мероприятия.