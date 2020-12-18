Накануне комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал кандидатуру экс-директора «Нафтогаза» Витренко на должность министра энергетики. Следовательно, его не назначила и Рада.
В Минэнерго Украины ему прочили и премьерское кресло. Игорь Коломойский летом 2019 года прямо называл Витренко одним из главных претендентов на должность премьер-министра.
«Перед внесением моей кандидатуры на должность первого вице-премьера, министра энергетики я об этом не говорил ни с одним олигархом или их представителями. Я вообще никогда в жизни ни с кем олигархов не договаривался ни об одной из должностей. К сожалению, это не защищает от спекуляций или откровенной лжи», — заявил он.
При этом Витренко заявил, что у него сложилось впечатление, что олигархи им пугают друг друга.
Юрий Витренко - экономист и финансист, сын политика Наталии Витренко, гендиректор инвестиционной компании AYA Capital.
В июле Витренко заявил, что завершает свою работу в компании. Он заявил, что его должность сокращают и через два месяца его уволят. Причиной увольнения он назвал то, что сейчас «не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом».