Бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, которого Рада отказалась назначить на должность первого вице-премьера – министра энергетики, заявил, что не связан с украинскими олигархами. Об этом 18 декабря он написал в Facebook

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал кандидатуру экс-директора «Нафтогаза» Витренко на должность министра энергетики. Следовательно, его не назначила и Рада.

Комитет Рады отказал Витренко в должности главы Минэнерго © Facebook/Сергій Лещенко Игорь Коломойский летом 2019 года прямо называл Витренко одним из главных претендентов на должность премьер-министра.

«Перед внесением моей кандидатуры на должность первого вице-премьера, министра энергетики я об этом не говорил ни с одним олигархом или их представителями. Я вообще никогда в жизни ни с кем олигархов не договаривался ни об одной из должностей. К сожалению, это не защищает от спекуляций или откровенной лжи», — заявил он.

При этом Витренко заявил, что у него сложилось впечатление, что олигархи им пугают друг друга.

Юрий Витренко - экономист и финансист, сын политика Наталии Витренко, гендиректор инвестиционной компании AYA Capital.

В июле Витренко заявил, что завершает свою работу в компании. Он заявил, что его должность сокращают и через два месяца его уволят. Причиной увольнения он назвал то, что сейчас «не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом».