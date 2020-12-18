Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что существуют минские договоренности по ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе и иные рецепты в этой ситуации не требуются. Об этом 18 декабря она заявила в комментарии РИА Новости

Захарова указала, что «для урегулирования внутриукраинского конфликта в 2015 году был принят и утвержден СБ ООН минский "Комплекс мер"». Таким образом, она прокомментировала предложение премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича рассмотреть опыт мирной реинтеграции хорватских территорий для урегулирования кризиса на Украине. Зачистка «Буря»: Загреб празднует, Киев мечтает о «хорватском сценарии» для Донбасса © AP, Zltako Kalle

«Он является безальтернативной основной для установления мира и возвращения Донбасса в правовое, экономическое и гуманитарное пространство Украины… Иные рецепты здесь не требуются… Просто надо, чтобы Киев выполнял все положения минских договоренностей», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что это относится и к Дейтонско-Парижскому соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, реализация которого подробно обсуждалась с руководством Хорватии в ходе недавнего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион.

Ранее Лавров посетил с рабочим визитом Загреб, где провел переговоры с главой хорватского правительства. По словам Пленковича, впервые за 16 лет, были рассмотрен вопросы, в том числе, касающиеся Украины. Хорватский премьер заявил, что есть уникальный хорватский опыт, который связан и с Дейтонско-Парижским мирным соглашением (окончившим войну 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине).