Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите некоторых категорий населения на период действия карантина из-за коронавируса. Об этом 18 декабря сообщается на сайте Офиса президента

«Закон направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности в условиях принятия необходимых противоэпидемических мер», — говорится в сообщении.

На Украине 12,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Для поддержания конкурентоспособности на рынке труда закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении военной операции в Донбассе, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Повторно COVID-19 подтвердили на Украине по состоянию на средину декабря у 2161 человека.

Кабмин принял решение ввести жесткие ограничения с 8 по 24 января и дополнительно с 19 декабря отменить все новогодние мероприятия.