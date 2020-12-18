Дроздов подозревается в халатном отношении к организации полетов. В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом. По словам Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.
«По итогу расследования ГБР совместно с Офисом генпрокурора добыты доказательства, которые дают основания обоснованно подозревать отдельных лиц, причастных к организации указанных полетов. Они допустили нарушения в своей служебной деятельности», — заявил Приймачок.
Кроме того, сообщается о подозрении руководителю полетами воинской части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями. ГБР заявило, что они допустили нарушения как на стадии подготовки полета АН-26, так и во время его катастрофы.
26 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. На борту находились курсанты университета ВВС Украины. Всего на борту было 27 человек. Найдены тела всех погибших.