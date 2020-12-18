Командующему Воздушными силами Украины Сергею Дроздову объявили подозрение по делу об авиакрушении самолета Ан-26 в сентябре текущего года. Об этом 18 декабря заявил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Дроздов подозревается в халатном отношении к организации полетов. В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом. По словам Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.

«По итогу расследования ГБР совместно с Офисом генпрокурора добыты доказательства, которые дают основания обоснованно подозревать отдельных лиц, причастных к организации указанных полетов. Они допустили нарушения в своей служебной деятельности», — заявил Приймачок.

Трагедия Ан-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

26 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. На борту находились курсанты университета ВВС Украины. Всего на борту было 27 человек. Найдены тела всех погибших.