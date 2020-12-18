Верховная Рада назначила министром по вопросам ветеранов генерал-майора, экс-замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлию Лапутину. Заседание парламента 18 декабря транслировал телеканал «Рада»

Кандидатуру Лапутиной поддержали 248 депутатов. Ранее профильный парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагал своего кандидата на пост министра ветеранов — Александра Порхуна.

Накануне Рада уволила министра ветеранов Сергея Бессараба. В профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отметили, что одной из причин отставки Бессараба стала болезнь.

Депутаты выразили недовольство отсутствием министра на заседании и тем, что он не предоставил отчет о проделанной работе.

Минветеранов Украины осудило Гордона за интервью с Гиркиным и Поклонской © Facebook, Дмитрий Гордон | Facebook, Дмитрий Гордон | Перейти в фотобанк Юлия Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в так называемой АТО и выполняла задачи по задержанию жителей ДНР и ЛНР.

В том же году была назначена замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. На данной должности она работала до настоящего времени.

В марте этого года Лапутина получила от президента Владимира Зеленского звание генерал-майора. Она стала третьей женщиной-генералом в истории независимой Украины.