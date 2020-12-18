Отмечается, что между «Энергоатомом» и Международной юридической фирмой Shearman & Sterling заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от имени компании в Россию.
По информации пресс-службы, интересы «НАЭК "Энергоатом"» будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ. При этом название не называется.
Предприятие «НАЭК "Энергоатом"» является оператором всех действующих атомных электростанций Украины.
Украина считает Крым своей территорией, несмотря на то, что подавляющее большинство жителей полуострова в 2014 года высказались за воссоединение с Россией.