Украинское государственное предприятие «НАЭК "Энергоатом"» начинает судебный процесс против Российской Федерации о компенсации за активы компании, утраченные в Крыму. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба компании на своем сайте

Украинский атом: Тимошенко намерена заняться обогащением урана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По информации пресс-службы, интересы «НАЭК "Энергоатом"» будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ. При этом название не называется.

Предприятие «НАЭК "Энергоатом"» является оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

Украина считает Крым своей территорией, несмотря на то, что подавляющее большинство жителей полуострова в 2014 года высказались за воссоединение с Россией.