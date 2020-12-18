Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает расследование уголовного производства о прослушке кабинета бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, в рамках которого дополнительно завела дело о вмешательстве в работу госчиновника. Об этом 18 декабря говорится в ответе СБУ на запрос «РБК-Украина»

«По изложенным вами обстоятельствам (прослушке экс-премьера Гончарука, — ред.) следователями органов безопасности осуществляется досудебное расследование в двух уголовных производствах по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 344 и ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Кроме дела, которое завели в январе 2020 года по ст. 359 (незаконное использование технических средств негласного получения информации), СБУ расследует производство, открытое по статье о вмешательстве в деятельность госчиновника (ст.344 Уголовного кодекса).

Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua Алексея Гончарука, экс-министра финансов Оксаны Маркаровой, экс-главы НБУ Якова Смолия и заместителя Екатерины Рожковой. Согласно аудиозаписи, чиновники обсуждали составление объяснения причин укрепления курса гривны для президента Владимира Зеленского.

Во время разговора голос, который якобы принадлежал Гончаруку, называл Зеленского «полным профаном в экономике».

СБУ начала расследование по факту прослушки в кабинете экс-премьера Гончарука 17 января 2020 года. Правоохранители 5 февраля провели обыски на телеканале «1+1» в рамках расследованиях и изъяли компьютеры некоторых журналистов для экспертизы.