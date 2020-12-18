Одной из таких счастливиц, по мнению предсказателя, станет экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Ее ждет прекрасный взлет. Она может стать премьер-министром. Я делал ей годовой гороскоп, и он оказался очень благоприятным», — сказал Росс.
Также, по мнению астролога, в наступающем 2021 году подъем ожидает и бывшего главу правительства Украины Арсения Яценюка, он займет «очень важный, ключевой пост» в стране.
В 2016 году в СМИ появилась информация о том, что Яценюк сбежал с Украины в США, позже журналисты опубликовали данные о получении гражданства этого государства его супругой, двумя дочерьми, сестрой и родителями.