Украинский астролог Влад Росс заявил, что нескольких представителей политического класса в его стране ждет серьезный подъем по служебной лестнице, сообщил УНИАН 18 декабря

Украинский астролог назвал год окончания войны в Донбассе © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк Юлия Тимошенко.

«Ее ждет прекрасный взлет. Она может стать премьер-министром. Я делал ей годовой гороскоп, и он оказался очень благоприятным», — сказал Росс.

Также, по мнению астролога, в наступающем 2021 году подъем ожидает и бывшего главу правительства Украины Арсения Яценюка, он займет «очень важный, ключевой пост» в стране.

В 2016 году в СМИ появилась информация о том, что Яценюк сбежал с Украины в США, позже журналисты опубликовали данные о получении гражданства этого государства его супругой, двумя дочерьми, сестрой и родителями.