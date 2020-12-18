Перед визитом в Киев лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская должна четко сформулировать свою позицию относительно «российской агрессии против Украины» и территориальной принадлежности Крыма. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Радио НВ» 18 декабря

Кулеба рассказал, что его представители общались с людьми из команды Тихановской и он был готов сам провести с ней телефонный разговор.

Не Украина. Грозит ли Белоруссии региональный раскол © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет в Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: "Чей Крым?" И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской. Поэтому я здесь больше даже о ней забочусь, чем о себе», — заявил Кулеба.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пояснила в интервью, что де-юре Крым принадлежит Украине, но де-факто уже стал российской территорией. Она добавила, что «у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас».

Переговоры о визите Тихановской в Киев ведутся с конца ноября. Ранее она отметила, что никаких условий украинская сторона не выдвигает и планируется «дружеская встреча».