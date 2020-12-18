Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О начале социального проекта "Активные парки - локации здоровой Украины"» и начнет с людей с инвалидностью. Об этом 17 декабря сообщается на сайте главы государства

Бывший украинский футболист заработал 50 тыс. гривен за шутки про спорт © commons.wikimedia.org, Илья Хохлов

К организации «массовой физкультуры» привлекут специалистов и ведущих спортсменов. В местах массового отдыха должны обустроить всевозможные спортивные сооружения. Также предполагается создание «пунктов бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования».

Ранее Зеленский неоднократно публиковал фотографии с тренировками в спортзале на Банковой в Офисе президента. Кроме того, в июне Зеленский был с рабочей поездкой в Хмельницкой области. Там он выходил на утреннюю пробежку и рассказал журналистам, как занимается спортом.