Инициатива Зеленского «предусматривает новые формы привлечения различных групп населения к оздоровительной двигательной активности в местах массового отдыха» и призвана, чтобы «создать условия для снижения показателей заболеваемости».
К организации «массовой физкультуры» привлекут специалистов и ведущих спортсменов. В местах массового отдыха должны обустроить всевозможные спортивные сооружения. Также предполагается создание «пунктов бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования».
Ранее Зеленский неоднократно публиковал фотографии с тренировками в спортзале на Банковой в Офисе президента. Кроме того, в июне Зеленский был с рабочей поездкой в Хмельницкой области. Там он выходил на утреннюю пробежку и рассказал журналистам, как занимается спортом.