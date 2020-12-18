Украина готова использовать транспортный самолет Ан-225 «Мрия» для доставки вакцины от COVID-19 из США в Европу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в YouTube-интервью изданию «Новое время» 17 декабря

По словам премьер-министра, в области технологий Украина далеко не отсталая страна. Затем Шмыгаль пояснил, как она может предложить помощь Европе.

«Даже есть такая идея, что наш самолет "Мрия" фактически за пару рейсов сможет привезти весь необходимый объем вакцин, например, из Северной Америки в Европу», — заявил он.

«Мрия» – украинский самолет: посол Украины в США наградил мальчика, указавшего на ошибку в энциклопедии © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

Шмыгаль добавил, что это вызов, но в любом случае отправка вакцины от COVID-19 украинским транспортником, по его словам, значительно удешевит логистику в процессе ее транспортировки.

Весной 2020 года самолет «Мрия» участвовал в перевозке гуманитарных грузов из Китая в страны Европы и Канаду.

Самолет Ан-225 был спроектирован и построен в СССР в 1984-1988 гг. в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе с участием предприятий из Ульяновска, Москвы, Ташкента, Запорожья, Воронежа и Горького (ныне — Нижний Новгород).

После распада СССР лайнер перешел в собственность Украины, эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines. Второй самолет до сих пор не достроен, в октябре Турция высказывала готовность принять участие в его достройке.