В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов украинских силовиков погибли два военнослужащих Народной милиции. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

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