«Сегодня утром в 8:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Дзержинское, в 8:50 — по селу Ленинское с применением минометов калибром 120 мм, выпустив в общей сложности 16 мин. В результате чего ранения, несовместимые с жизнью, получили два защитника Республики», — говорится в сообщении.
С 27 июля в Донбассе действует режим прекращения огня. Пакет дополнительных мер предусматривает запрет на применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.
Ранее СЦКК заявил о нарастающей агрессии со стороны Киева.