Отступление от реформ ставит под угрозу будущее Украины, а противостояние президента Владимира Зеленского с Конституционным судом может угрожать получению иностранной помощи и безвиза с ЕС. Об этом 18 декабря пишет Bloomberg

В материале отмечается, что Зеленский «играет в опасную игру», которая может показать его неспособность управлять политическими событиями. Также Зеленский проигрывает битву политической системе, против которой выступал во время выборов. Судебная власть остаётся коррумпированной.

Зеленский — разочарование года: как в 2020 году изменились настроения украинцев © пресс-служба президента Украины

Невозможность оторваться от прошлого тяготит популярность поддержки президента. Его партия также пострадала, несколько потеряв доверие населения.

По данным Центра Разумкова, если бы в ближайшее время на Украине проходили президентские выборы, то в первом туре победил бы Владимир Зеленский с 28% голосов тех, кто уже сейчас определился с выбором и голосовал бы. Однако в целом его поддержка очень сократилась.