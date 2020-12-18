В материале отмечается, что Зеленский «играет в опасную игру», которая может показать его неспособность управлять политическими событиями. Также Зеленский проигрывает битву политической системе, против которой выступал во время выборов. Судебная власть остаётся коррумпированной. 

Зеленский — разочарование года: как в 2020 году изменились настроения украинцев
Зеленский — разочарование года: как в 2020 году изменились настроения украинцев
© пресс-служба президента Украины
Кроме того, отмечается, что Зеленскому просто не хватает опыта преодолеть коррупцию, поскольку она основана на дырках в законах, а монобольшинство в Раде не всегда прислушивается к президенту. Также президентской «Слуге народа» понадобилась помощь оппозиции в принятии бюджета.

Невозможность оторваться от прошлого тяготит популярность поддержки президента. Его партия также пострадала, несколько потеряв доверие населения. 

По данным Центра Разумкова, если бы в ближайшее время на Украине проходили президентские выборы, то в первом туре победил бы Владимир Зеленский с 28% голосов тех, кто уже сейчас определился с выбором и голосовал бы. Однако в целом его поддержка очень сократилась.     