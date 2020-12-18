В материале отмечается, что Зеленский «играет в опасную игру», которая может показать его неспособность управлять политическими событиями. Также Зеленский проигрывает битву политической системе, против которой выступал во время выборов. Судебная власть остаётся коррумпированной.
Кроме того, отмечается, что Зеленскому просто не хватает опыта преодолеть коррупцию, поскольку она основана на дырках в законах, а монобольшинство в Раде не всегда прислушивается к президенту. Также президентской «Слуге народа» понадобилась помощь оппозиции в принятии бюджета.
Невозможность оторваться от прошлого тяготит популярность поддержки президента. Его партия также пострадала, несколько потеряв доверие населения.
По данным Центра Разумкова, если бы в ближайшее время на Украине проходили президентские выборы, то в первом туре победил бы Владимир Зеленский с 28% голосов тех, кто уже сейчас определился с выбором и голосовал бы. Однако в целом его поддержка очень сократилась.