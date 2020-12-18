Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоят обвинения в адрес его сына Хантера. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Стивену Колберу 18 декабря, передает РИА Новости

«Мы очень уверены в моем сыне», — сказал Байден, имея в виду себя и свою семью.

Он также отметил, что его не беспокоят любые обвинения в адрес Хантера, и назвал их «грязной игрой».

Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER Хантера Байдена, которая попала в руки ФБР из ноутбука, забытого в ремонтной мастерской несколько месяцев назад. На жёстком диске обнаружили фотографии сына кандидата в президенты в обнажённом виде и с трубкой для курения наркотических веществ, материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками, но самый большой интерес вызвала его деловая переписка с иностранцами, в частности, советник Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал — как сообщил бывший помощник Трампа, а ныне политический консультант Стивен Бэннон, Хантер через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск.

Кроме того, Хантер Байден работал членом совета директоров Burisma в то время, когда украинские власти вели расследование против бенефициара компании. Позднее Байден-старший публично заявлял, что добился от Киева увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который до этого вел расследование против Burisma.