Траур по скончавшемуся мэру Харькова Геннадию Кернесу сократили с трех до двух дней. Соответствующее решение 17 декабря принял секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, передает пресс-служба мэрии

«В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря объявлены днями траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов», — говорится в опубликованном документе.

Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

Ранее Терехов подписал распоряжение об объявлении траура 17, 18 и 19 декабря.

Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19 в августе и сражался с болезнью четыре месяца. Около месяца Кернес лечился в местной больнице, после чего был отправлен спецрейсом в немецкую клинику «Шарите».

До конца декабря Кернес планировал вернуться на Украину. Но неделю назад стало известно, что у градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ.