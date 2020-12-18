По словам Болкунца, президент Александр Лукашенко сегодня не имеет легитимности в белорусском обществе, и это не устраивает Россию.
Как он отметил, не подойдет для демонстрации легитимности и «кукла» в виде Всебелорусского народного собрания, которую Лукашенко пытается «подсунуть» властям России.
«В Сочи Лукашенко пообещал Владимиру Путину, что даст возможность развиваться политическим партиям, предоставит парламенту более широкие полномочия и уйдет весной с президентского поста и из политики», — заявил Болкунец.
Политолог подчеркнул, что таким образом Лукашенко обманул Российскую Федерацию, и это не останется без ответа.
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В сентябре, после переговоров с Александром Лукашенко в Сочи, президент России Владимир Путин отметил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации, а РФ остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству. Также была достигнута договоренность о предоставлении Белоруссии госкредита.