Российская сторона хотела бы более цивилизованных правил ведения политических действий в Белоруссии. Об этом сказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

По словам Болкунца, президент Александр Лукашенко сегодня не имеет легитимности в белорусском обществе, и это не устраивает Россию.

Лукашенко станет Назарбаевым? В Минске наметили планы по изменению системы власти © REUTERS, Sergei Gapon/Pool

«В Сочи Лукашенко пообещал Владимиру Путину, что даст возможность развиваться политическим партиям, предоставит парламенту более широкие полномочия и уйдет весной с президентского поста и из политики», — заявил Болкунец.

Политолог подчеркнул, что таким образом Лукашенко обманул Российскую Федерацию, и это не останется без ответа.

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В сентябре, после переговоров с Александром Лукашенко в Сочи, президент России Владимир Путин отметил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации, а РФ остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству. Также была достигнута договоренность о предоставлении Белоруссии госкредита.