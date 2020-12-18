Певица и ведущая Надежда Бабкина в ночь на 17 декабря выложила в Instagram снимок, где она едет в лифте лежа, раскинув ноги, за что поклонники обвинили ее в «расхлябанности» и не соответствующем возрасту поведении

«К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя!» — прокомментировала свое фото певица.

«Очень нелепое фото», «А мы все терпим до дома», «Зачем себя так изматывать, что уже ноги не держат», «Можно было покрасивее сесть, но видимо сильно устала, не до того», «На работу, как на праздник, а с работы, как со свадьбы», «Чисто по-пацански и барсетка рядом», — написали пользователи сети.

«Не разрешала злиться»: Лолита покидает Россию © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Надежда Бабкина поет в народном, поп-стиле, шансон и этнорок, а с 2010 года является соведущей шоу «Модный приговор» на «Первом канале».

Кроме того, Бабкина имеет ученые степени, она профессор, доктор искусствоведения Международной академии наук и почетный академик Международной академии информации, информационных процессов и технологий.