Что касается соратницы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Марии Колесниковой, то она пока является политзаключенной и говорить о ее политическом будущем преждевременно, отметил политолог.
«По действующей белорусской Конституции говорить о том, что Колесникова может стать президентом, невозможно. Последние 10 лет она не жила на территории Белоруссии, то есть она не сможет даже баллотироваться в парламент», — пояснил Болкунец.
По словам Болкунца, у Колесниковой есть необходимые для политика задатки и она сможет наравне с Тихановской претендовать на лидерство. Но чтобы она смогла участвовать в президентских и парламентских выборах, понадобится менять законы Белоруссии, подчеркнул он.
Кроме того, пока у власти находится Александр Лукашенко, никого из этих лидеров он не пустит в политику, сказал Болкунец.
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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана в начале сентября. Она обвиняется в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, за что местным законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.