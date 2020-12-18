Нет смысла говорить о политических перспективах лидеров белорусской оппозиции, пока не отстранен от власти президент Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Что касается соратницы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Марии Колесниковой, то она пока является политзаключенной и говорить о ее политическом будущем преждевременно, отметил политолог.

«По действующей белорусской Конституции говорить о том, что Колесникова может стать президентом, невозможно. Последние 10 лет она не жила на территории Белоруссии, то есть она не сможет даже баллотироваться в парламент», — пояснил Болкунец.

Колесникова призвала белорусов бойкотировать товары госпредприятий © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Кроме того, пока у власти находится Александр Лукашенко, никого из этих лидеров он не пустит в политику, сказал Болкунец.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана в начале сентября. Она обвиняется в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, за что местным законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.