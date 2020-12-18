Со стороны Тихановской требовать от Европы помощи в свержении нынешнего белорусского режима — политическое дилетантство, отметил Болкунец. У Европы для этого нет серьезных инструментов, подчеркнул он, хотя санкции и повлияют на устойчивость режима.
«Почему Европа должна свергать Лукашенко? С такой же позиции французы обратятся к президенту Белоруссии и потребуют свергнуть президента Франции», — сказал политолог.
Он добавил, что обвинять Россию или Европу в поддержке Лукашенко неправильно, поскольку его судьбу должен самостоятельно решить белорусский народ.
О свержении президента надо было говорить в августе, а сейчас Тихановская и ее команда пожинают плоды своего провала, заключил Болкунец.
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