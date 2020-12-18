Светлана Тихановская часто призывает Европу ужесточить санкции против Александра Лукашенко, чтобы помочь его свергнуть, но таким образом режим не рухнет. Об этом сказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Со стороны Тихановской требовать от Европы помощи в свержении нынешнего белорусского режима — политическое дилетантство, отметил Болкунец. У Европы для этого нет серьезных инструментов, подчеркнул он, хотя санкции и повлияют на устойчивость режима.

«Почему Европа должна свергать Лукашенко? С такой же позиции французы обратятся к президенту Белоруссии и потребуют свергнуть президента Франции», — сказал политолог.

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О свержении президента надо было говорить в августе, а сейчас Тихановская и ее команда пожинают плоды своего провала, заключил Болкунец.

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