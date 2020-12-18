Американские санкции в отношении Белоруссии усилятся, а Евросоюз введет точечные санкции в отношении лиц из окружения Александра Лукашенко. Об этом сообщил российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Избранный президент США Джо Байден и ранее, в должности вице-президента, много внимания уделял Украине, соответственно, к Белоруссии у него будет такой же интерес, предположил политолог.

«Санкционный пакет со стороны США будет, но его стоит ожидать не раньше февраля-марта. Он будет жестким», — заявил Болкунец.

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Политолог считает, что отключения платежной системы SWIFT ждать не стоит, «все-таки Белоруссия — это не страна, которая угрожает миру ядерным оружием, как Северная Корея или Иран».

По его мнению, Европа введет точечные санкции в отношении лиц из окружения президента Александра Лукашенко.

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