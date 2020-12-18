Избранный президент США Джо Байден и ранее, в должности вице-президента, много внимания уделял Украине, соответственно, к Белоруссии у него будет такой же интерес, предположил политолог.
«Санкционный пакет со стороны США будет, но его стоит ожидать не раньше февраля-марта. Он будет жестким», — заявил Болкунец.
Что касается санкций со стороны Евросоюза, пока приняли только общий рамочный документ, сказал Болкунец.
Политолог считает, что отключения платежной системы SWIFT ждать не стоит, «все-таки Белоруссия — это не страна, которая угрожает миру ядерным оружием, как Северная Корея или Иран».
По его мнению, Европа введет точечные санкции в отношении лиц из окружения президента Александра Лукашенко.
Полностью прочитать интервью можно здесь.