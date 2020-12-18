Ульяна Супрун — это не причина, а симптом тяжелого заболевания украинского здравоохранения и всего постмайдановского общества, страдающего от внешней зависимости и огромного влияния ультраправых. Об этом журналист Андрей Манчук рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Мочи Манту». Обозреватель Украины.ру Андрей Манчук о том, как Ульяна Супрун на него обиделась © Facebook, Андрей Манчук Ульяна Супрун опубликовала в Facebook пост, посвященный журналисту Андрею Манчуку, написавшему критический отзыв о ее книге «Мочи Манту». По мнению Манчука, книга содержит в себе нелепые антисоветские мифы.

«Любой другой чиновник проводил бы на ее месте ту же политику, с теми же самыми целями — но без нелепой книги про «совковые мифы» и без скандальной поддержки со стороны ультраправых, которые атаковали критиков Ульяны Супрун. В этом смысле, феномен Ульяны Джорджевны действительно уникален. И о нем еще расскажут другие, серьезные книги, с подробным анализом последствий украинских «реформ». В цифрах, фактах и свидетельствах выживших», — рассказал журналист.

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