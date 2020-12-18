Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала в Facebook пост, посвященный журналисту Андрею Манчуку, написавшему критический отзыв о ее книге «Мочи Манту». По мнению Манчука, книга содержит в себе нелепые антисоветские мифы.
«Любой другой чиновник проводил бы на ее месте ту же политику, с теми же самыми целями — но без нелепой книги про «совковые мифы» и без скандальной поддержки со стороны ультраправых, которые атаковали критиков Ульяны Супрун. В этом смысле, феномен Ульяны Джорджевны действительно уникален. И о нем еще расскажут другие, серьезные книги, с подробным анализом последствий украинских «реформ». В цифрах, фактах и свидетельствах выживших», — рассказал журналист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.