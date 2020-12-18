Неолиберальные чиновники стараются дискредитировать советскую медицину — в целях тотальной коммерциализации украинской системы здравоохранения. Об этом журналист Андрей Манчук рассказал в интервью изданию Украина.ру

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«Она опубликовала пост про «декоммунизацию аптечки», предлагая украинцам избавиться от йода, зеленки, «оккупационной» мази Вишневского, перекиси водорода и даже вьетнамской «Звездочки». А это вызвало ропот у самых преданных поклонников Ульяны Джорджевны — потому что они хотят обрабатывать раны нормальными проверенными препаратами, а не лечить их чудотворным образом Степана Бандеры», — рассказал журналист.

К счастью, Супрун не понимает, что карикатурные обвинения в адрес «совка» и безумный националистический фанатизм дискредитируют ее взгляды лучше любых оппонентов, добавил Андрей Манчук.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала в Facebook пост, посвященный журналисту Андрею Манчуку, написавшему критический отзыв о ее книге «Мочи Манту». По мнению Манчука, книга содержит нелепые антисоветские мифы.