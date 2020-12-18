По его словам, для этого нужно предельно демонизировать советское прошлое — до такой степени, что это выглядит пародией на известное произведение Оруэлла.
«Она опубликовала пост про «декоммунизацию аптечки», предлагая украинцам избавиться от йода, зеленки, «оккупационной» мази Вишневского, перекиси водорода и даже вьетнамской «Звездочки». А это вызвало ропот у самых преданных поклонников Ульяны Джорджевны — потому что они хотят обрабатывать раны нормальными проверенными препаратами, а не лечить их чудотворным образом Степана Бандеры», — рассказал журналист.
К счастью, Супрун не понимает, что карикатурные обвинения в адрес «совка» и безумный националистический фанатизм дискредитируют ее взгляды лучше любых оппонентов, добавил Андрей Манчук.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала в Facebook пост, посвященный журналисту Андрею Манчуку, написавшему критический отзыв о ее книге «Мочи Манту». По мнению Манчука, книга содержит нелепые антисоветские мифы.