Писатель Николай Васильевич Гоголь принадлежит нашей общей с украинцами памяти, поскольку в его эпоху русские и украинцы представляли собой нечто общее, но все зависит от интерпретации. Об этом депутат Государственной Думы Константин Затулин сказал в интервью изданию Украина.ру

«Николай Васильевич Гоголь — яркая фигура, которая прославилась и создала себе имя вначале в России, а потом не только в России именно своими малороссийскими повестями. Но затем, мы помним прекрасно, Гоголь обратился к вечным вопросам Бытия, и возникли «Мертвые души» и многие другие вещи, которые уже не отнесешь к малороссийской тематике», — подчеркнул он.

При этом, например, в книгах историка Сергея Белякова отмечается, что уже во времена Гоголя и даже ранее «мы не были одним народом, у нас были разные устремления, и мнение о том, что мы можем пренебречь различиями и считать украинцев и русских одним целым в духе Гоголя, неправильно», — добавил депутат.

«Кладбищенский» и «бандитский» Гоголь Санкт-Петербурга - к истории двух памятников © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

В частности, пояснил он, мы считаем, что князь Ярослав Мудрый настолько же принадлежит современной Украине, насколько принадлежит истории сегодняшней России. Потому что, прежде чем попасть в Киев, все древнерусские князья вышли из Новгорода, а он ни сейчас, ни в прошлом никакого отношения к Украине не имел и не имеет, заключил Затулин.

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