Ранее в интервью журналу New Yorker Тихановская очень лестно отозвалась о Марии Колесниковой, назвав ее следующим президентом Белоруссии.
По словам Баранчика, судить о том, что представляет собой Колесникова как политик, сложно, так как она известна меньше, чем Тихановская. По его мнению, их обеих используют для отвлечения внимания.
«Реальные люди, которые могут претендовать на что-то, находятся либо во властных структурах, либо в оппозиции в Британии и США. Эти люди будут обладать более реальным весом, чем эти две излишне публично надутые фигуры», — заявил политолог.
В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, а Тихановская — 10%.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.