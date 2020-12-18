Люди, которые могут претендовать на какую-то роль в политическом пространстве Белоруссии, находятся либо во властных структурах, либо в оппозиции в Британии и США. Об этом шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM политолог Юрий Баранчик сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский оппозиционер Колесникова рассказала, как живет в СИЗО © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

По словам Баранчика, судить о том, что представляет собой Колесникова как политик, сложно, так как она известна меньше, чем Тихановская. По его мнению, их обеих используют для отвлечения внимания.

«Реальные люди, которые могут претендовать на что-то, находятся либо во властных структурах, либо в оппозиции в Британии и США. Эти люди будут обладать более реальным весом, чем эти две излишне публично надутые фигуры», — заявил политолог.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, а Тихановская — 10%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.