Европейские лидеры предоставили цветной революции в Белоруссии, лицом которой волей случая стала Светлана Тихановская, всю возможную финансовую, информационную и политическую поддержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.

По словам Шпаковского, на территории сопредельных европейских государство были организованы весьма информационные ресурсы, которые в круглосуточном режиме вещали на территорию Белоруссии.

На поддержку так называемого гражданского общества и других структур, активно участвовавших в подготовке государственного переворота, были выделены десятки миллионов долларов.

«Саму Тихановскую и ее окружение приютили на территории Литвы, создав все протокольные условия, которые полагаются главам государств. Речь идет о том, что существует белорусское правительство в изгнании в формате двора, королевой которого является Тихановская», — сказал эксперт.

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«Поддержка Тихановской была оказана колоссальная. Вопрос в том, что проект цветной революции в Белоруссии терпит поражение. Это не могут не понимать в европейских столицах», — добавил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.