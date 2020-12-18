Свое желание спеть дуэтом с Киркоровым ведущая скандального шоу давно не скрывает, но пока общение между звездами ограничивается дружбой, не перетекая в совместную работу. Притом что поп-король уже спел даже с ухажером Бузовой, рэпером Давидом Манукяном.
Пока совместное исполнение Бузовой и Киркорова нельзя назвать официальным дуэтом, так как спели звезды за кулисами во время съемок в новогоднем шоу.
Выбор песни «Сильная женщина» сначала удивил поклонников, но потом стало понятно, что Бузова спела о том, что ее долгое время серьезно волновало. В 2016 году певица развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым и до 2019 года, когда встретила Манукяна, жила одна.
«Крикну, а в ответ тишина, снова я останусь одна», — поется в песне.
Сама Пугачева пока никак не отреагировала на использование своей песни бывшим мужем и его подругой. Но певица неоднократно давала понять, что Бузова ей не нравится, и даже обращалась к руководству телеканалов с просьбой не приглашать представительницу «Дома 2» на новогодние съемки.