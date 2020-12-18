Бывшая участница, а ныне ведущая шоу «Дом 2» певица Ольга Бузова и поп-исполнитель Филипп Киркоров спели хит его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Причем выбрали они композицию «Сильная женщина». Несколько дней назад видео дуэта появилось на совместной странице певицы с ее возлюбленным рэпером Dava

«Головы больше не могут подружиться»: украинская группа заявила о распаде © Yuko/Инстаграм Давидом Манукяном.

Пока совместное исполнение Бузовой и Киркорова нельзя назвать официальным дуэтом, так как спели звезды за кулисами во время съемок в новогоднем шоу.

Выбор песни «Сильная женщина» сначала удивил поклонников, но потом стало понятно, что Бузова спела о том, что ее долгое время серьезно волновало. В 2016 году певица развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым и до 2019 года, когда встретила Манукяна, жила одна.

«Крикну, а в ответ тишина, снова я останусь одна», — поется в песне.

Сама Пугачева пока никак не отреагировала на использование своей песни бывшим мужем и его подругой. Но певица неоднократно давала понять, что Бузова ей не нравится, и даже обращалась к руководству телеканалов с просьбой не приглашать представительницу «Дома 2» на новогодние съемки.