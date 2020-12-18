Из-за результатов президентских выборов у белорусов произошел такой разрыв шаблонов и эмоциональный подъем, что протесты возобновятся даже после зимы. Об этом шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, политолог Юрий Баранчик сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт рассказал, что произошло с протестами в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 55-60%, то народ бы смирился, но 80%, а также неправомерное применение силы правоохранительными органами «взорвали» белорусское общество.

«Естественно, что из-за погодных факторов протесты пойдут на спад. Тем не менее какое-то подобие протестной активности будет поддерживаться, и мы не будем видеть "пустых" выходных… Эмоции оказались сильными и благодаря им протесты продержались три месяца. Весной это все возобновится на более высоком уровне, так как за это время народ переосмыслит то, что произошло», — заявил Баранчик.

Кроме того, по его словам, к весне ухудшится социально-экономическая ситуация в стране, что станет дополнительным базисом для протестной активности.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.

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