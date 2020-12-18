Певица украинского происхождения Лолита Милявская поделилась с журналистами своим решением уехать из России на новогодние праздники. Артистка планирует провести корпоратив в Дубае, а потом там же отдохнуть, написала «Экспресс газета» 17 декабря

«Я очень устала за этот год. У меня не было передышки, поэтому я мечтаю отдохнуть после Нового года. Уходящий год оказался психически тяжелым для всех. Дополнительную усталость для мозга придавало еще то, что я не разрешала себе распускать нюни, впадать в депрессию и вообще начинать злиться», — заявила Лолита.

Пригожин грозится избить Шнурова за оскорбление Валерии © Иосиф Пригожин/Инстаграм Валерием Меладзе, что артисты в 2020 терпят бедственное финансовое положение, но сама никаких льгот у государства не просила.

Ранее на пошатнувшееся финансовое положение жаловались еще юмористка Елена Воробей и продюсер Иосиф Пригожин, а стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан, заявил, что селебрити, в отличие от пенсионеров, не могут рассчитывать на пенсию во время карантина, а «ни копейки не имеют».

К слову, Пригожин с женой певицей Валерией также отправился на отдых в Дубаи после своих жалоб на финансы, за что их высмеял музыкант Сергей Шнуров.